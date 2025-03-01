أردوغان يعلن بداية مرحلة جديدة خالية من الإرهاب في تركيا

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن دخول بلاده مرحلة جديدة خالية من الإرهاب، وذلك بعد دعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل حزبه.

وفي تصريحات له، أضاف أردوغان: "اعتبارا من يوم الخميس الماضي، دخلنا مرحلة جديدة في جهود تركيا للقضاء على الإرهاب، والتي بدأت بمبادرة شجاعة من شريكنا في تحالف الجمهور، رئيس حزب الحركة القومية دولت باهجلي، وتقدمت بموقفنا الحازم".

كما أكد أردوغان: "لدينا الآن فرصة لتحقيق خطوة تاريخية نحو هدم جدار الإرهاب الذي فرض على أخوتنا على مدار ألف عام".

وأشار إلى أن الشعب التركي والكردي لن يغفر لأي شخص يحاول إحباط هذه العملية من خلال خطابات وأفعال متناقضة، كما حدث في الماضي.

وفي ختام حديثه، تعهد الرئيس التركي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي استفزاز محتمل خلال هذه المرحلة، مؤكدا التزامه التام بمواجهة أي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.