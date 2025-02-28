كوريا الشمالية تطلق "صاروخ كروز" استراتيجي تحذيرا لاعدائها

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، بأن بيونغ يانغ اختبرت إطلاق صاروخ كروز استراتيجي.

وأشارت إلى أن هذه المناورة هدفت إلى إظهار أداء "ردعها النووي".

كما ذكرت الوكالة أن وحدة فرعية متخصّصة من وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الغربية نفّذت تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي.

ولفتت إلى أن الهدف من التمرين كان تحذير أعداء كوريا الشمالية من قدرة بيونغ يانغ على شن هجوم مضاد في أي مكان، وتنبيههم إلى حالة استعداد وسائلها المختلفة للعمليات النووية.

وخلال التمرين، أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن مسؤولية القوات المسلحة النووية الكورية الشمالية هي "الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين".

يشار إلى أن لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية كانت أظهرت كيم محاطا بمسؤولين وهو يحمل منظارا ويشاهد صاروخا يدمر مبنى صغيرا على جزيرة قريبة.