حزب العدالة والتنمية التركي يطالب المنظمات الكردية في سوريا والعراق بقبول دعوة أوجلان وحل نفسها

طالب المتحدث بأسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا / عمر جليك / المنظمات الكردية في سوريا والعراق بحل نفسها وإلقاء سلاحها، تلبية لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وقال عمر جليك في مؤتمر صحفي اليوم في إسطنبول: "ما وصلنا له اليوم، يوضح لأية مرحلة وصلنا بتحقيق هدفنا المتمثّل بتركيا خالية من الإرهاب، كهدف رئيس من كلّ مساعينا بهذا المسار".

واضاف : بناءً على الدعوة المعلنة من عبد الله أوجلان يجب على كل المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق حلّ نفسها وترك سلاحها .

وشدد على أن "تركيا لن تسمح باستمرار استخدام القوى الاستعمارية للمنظمات الإرهابية، لتهديد أمنها وأمن المنطقة وأن كل من سيبقى يحمل السلاح من هذه المنظمات تحت أي اسم كان سيجد القوات التركية في مواجهته .

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد دعا حزبه أمس الخميس إلى إلقاء السلاح وحل نفسه مؤكدا ان الوضع الحالي قد تغير ولابد من الانخراط في العمل السياسي