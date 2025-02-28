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ترامب يعترف باللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة للمرة الأولى


افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يعترف للمرة الأولى باللغة الإنجليزية كلغة رسمية على المستوى الفيدرالي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن الوثيقة الجديدة ستلغي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والذي يلزم الوكالات الحكومية والمستفيدين من الأموال الفيدرالية بتقديم الدعم اللغوي لجميع المواطنين غير الناطقين باللغة الإنجليزية، وفي الوقت ذاته ستحتفظ الوكالات بالقدرة على توفير الوثائق والخدمات بلغات أخرى، لكن هذه الإجراءات لن تكون إلزامية.

وجاء في ملخص للوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة: "الغرض من الأمر التنفيذي هو تعزيز الوحدة وتحسين كفاءة الحكومة وخلق طريق للمشاركة المدنية".

وقد زعم ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية أن المهاجرين غير الناطقين بالإنجليزية يشكلون ضغطا على التعليم الأمريكي. وقال سابقا، إن "لدينا وضعا يدخل فيه أشخاص لا يتحدثون الإنجليزية إلى مدارسنا ولا يستطيعون التواصل في الفصول الدراسية".

ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، فإن أكثر من 78% من الأمريكيين يتحدثون الإنجليزية فقط في المنزل، لكن هناك الملايين يستخدمون الإسبانية والصينية ولغات أخرى. وقد أقرت أكثر من 30 ولاية، قوانين تكرس اللغة الإنجليزية كلغة رسمية على المستوى الإقليمي.

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