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توضيح سعودي بشأن منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان


أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد الله العنزي، اليوم الجمعة، سبب منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان، ومن ضمنها العشاء والتراويح.

وخلال مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، أشار عبد الله العنزي إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بمنع استخدام الكاميرات لتصوير الإمام والمصلين أثناء الصلوات، وعدم نقل أو بث الصلوات في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، ضمن جهد الوزارة لحماية المنابر الدعوية من الاستغلال.

وأكد أن هناك لجانا تراقب المساجد ومدى التزام الأئمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار "حرص الوزارة على حماية أفكار الناس وحماية المنابر الدعوية من البث المباشر للقنوات وأيضا الخطب والمحاضرات التوعوية، التي قد تحدث فيها هناك أخطاء، وأن ذلك يأتي مع التزام المملكة في الحفاظ على الإسلام".

وأوضح "العنزي" أنه "عند نشر مثل هذه الصلوات ومقاطع للمحاضرات التوعوية والإرشادية، قد يحدث هناك أخطاء وتنتشر رسائل خاطئة قد تؤثر على المستمعين سواء عن جهل أو خطأ.."، مردفا: "وزارة الشؤون الإسلامية حريصة على تنقية المنابر الدعوية وحريصة على ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومؤخرا، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري (2025)، بينها تحديد ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين في أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

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توضيح سعودي بشأن منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان
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