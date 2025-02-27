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رد رسمي تركي على دعوة أوجلان لحل حزب العمال


توقع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن يمتثل "حزب العمال الكردستاني" لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، بحل نفسه وإلقاء السلاح.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان علاء، اليوم الخميس، إن "الحكومة التركية تتوقع أن يمتثل حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان".

وأضاف أن تركيا "ستتحرر من القيود" إذا ألقى "العمال الكردستاني" السلاح، وحل نفسه".

وكان أوجلان وجّه الدعوة إلى حزبه بإلقاء السلاح وحل نفسه، ودعا عبر بيان ألقاه ممثلون عن حزب الديمقراطية الشعبية زاروه في سجنه بجزيرة مرمرة، الجماعات المسلحة كلها إلى إلقاء السلاح، قائلاً إنه يتحمل "المسؤولية التاريخية عن ذلك".

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رد رسمي تركي على دعوة أوجلان لحل حزب العمال
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