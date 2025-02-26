الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الاعتداءات الصهيونية على سوريا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، الغارات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، عادا أنها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي، إذ نقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله: إن "الاحتلال الاسرائيلي لأي أراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا".

فيما أكد المتحدث الرسمي "تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الاسرائيلي على أراضيها، ومحاولات الاسرائيليين المكشوفة لزرع بذور الفتنة".