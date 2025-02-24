الصفحة الدولية

الجنائية الدولية تصدر تحذيرا بشأن زيارة نتنياهو إلى ألمانيا


انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، تصريح فريديرش ميرتس الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات، والتي عبر فيها عن رغبته في استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الجنائية الدولية أنه "ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وأضافت أن: "تنفيذ قرارات المحكمة هو التزام قانوني بموجب نظام روما".

وكان فريديرش ميرتس قد أكد أنه سيحرص على أن يتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من زيارة ألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ميرتس الذي يتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني بعدما حل ائتلافه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في المرتبة الأولى في انتخابات الأحد، في مؤتمر صحافي إنه تحدّث مع نتنياهو.

وأردف: "قلت له إن علينا أن نلتقي بعد وقت قصير على تشكيل الحكومة". وتابع: "إذا كان يخطط لزيارة ألمانيا، أكدت التزامي إيجاد طريقة لضمان تمكنه من زيارة ألمانيا ومغادرتها من دون أن يتم توقيفه".

واعتبر ميرتس أن عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيلي من زيارة ألمانيا هي "فكرة سخيفة تماما".

من جهته، أكد مكتب نتنياهو أنه هنأ ميرتس وأن الفائز في الانتخابات الألمانية دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البلاد.

وقال إن "ميرتس شكر رئيس الوزراء على اتصاله وقال إنه سيوجه إليه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، في تحدّ علني لقرار المحكمة الجنائية الدولية المخزي بتصنيف رئيس الوزراء مجرم حرب".

وقالت الحكومة الألمانية سابقا إنها "تدرس" مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة وإنها ملزمة قراراتها.

لكنّ المسؤولين الألمان تجنّبوا توضيح إن كانوا سيطبقون المذكرة، مشيرين إلى "مسؤولية" ألمانيا "الهائلة تجاه إسرائيل" على خلفية المحرقة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرة أخرى بحق محمد ضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي قتل لاحقا في ضربة إسرائيلية خلال الحرب في قطاع غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجنائية الدولية تصدر تحذيرا بشأن زيارة نتنياهو إلى ألمانيا
كشف شرط روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا
بولندا تسرق 91 مليون يورو كانت مخصصة لأوكرانيا
انفجار داخل القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية
"نتيجة مريرة".. المستشار الالماني شولتس يعترف بالهزيمة في الانتخابات
زيلينسكي: لن أوقع على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة .. سيدفع ثمنه 10 أجيال من الأوكرانيين
زيلينسكي يرفض الاعتراف بأي ديون مستحقة للولايات المتحدة
وزير الدفاع الامريكي يدعو زيلينسكي للجلوس الى طاولة المفاوضات
أردوغان يفوز برئاسة حزب "العدالة والتنمية" مجدداً ويتعهد بمواصلة خدمة الشعب
بعد رقوده في المستشفى.. البابا فرنسيس: صلوا من أجلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك