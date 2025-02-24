بولندا تسرق 91 مليون يورو كانت مخصصة لأوكرانيا

بعد فضيحة بولندا بسرقة بنحو 91 مليون يورو كانت مخصصة من الاتحاد الأوربي لشراء مولدات كهربائية الى أوكرانيا، أعلن مكتب الاحتيال الأوروبي إعادة المبلغ.

ووفقا لقناة إعلامية اوربية، أكدت أن اختلاس الأموال المخصصة لأوكرانيا حدث في عهد حزب "القانون والعدالة"، حيث نقل المراقبون عن ممثل المفوضية الأوروبية في القضية قوله: "إننا نطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي ادعاءات بالاحتيال والفساد وسوء السلوك في المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي".

فيما أعلن مكتب المدعي العام الوطني البولندي أنه يحقق في قضية خيانة ضد وزير الدفاع الوطني السابق والرئيس السابق للجنة التحقيق في كارثة سمولينسك الجوية أنتوني ماتشيريفيتش.

وكانت وزارة العدل البولندية أعلنت إرسال إشعار اشتباه إلى مكتب المدعي العام ضد ماتشيريفيتش لارتكابه خيانة دبلوماسية، حيث تمحور النقاش حول الانسحاب من برنامج شراء طائرات التزود بالوقود المعروفة باسم "كاركونوزي".