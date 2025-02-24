انفجار داخل القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

صرّحت وسائل إعلامية دولية عن وقوع انفجار، صباح اليوم الاثنين، داخل مبنى القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية، دون أن يسفر عن إصابات، إذ أكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، وقوع الانفجار داخل المبنى، بينما أفادت صحيفة La Marseillaise بأن الظروف المحيطة بالحادث ما تزال غير واضحة.

وذكرت المصادر، إن الشرطة المحلية قامت بتطويق المنطقة، مع وصول تعزيزات من الشرطة الوطنية، إضافة إلى الأميرال المسؤول عن كتيبة رجال الإطفاء البحريين في مرسيليا.

فيما قالت قناة BFMTV أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن شخصا قد ألقى زجاجتين تحتويان على خليط حارق داخل القنصلية، وتم العثور على سيارة مسروقة بالقرب من مكان الحادث، وفقا لمراسل مجلة فالور أكتويل.

ويأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات سابقة من وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) التي أشارت إلى احتمال تنفيذ هجمات إرهابية ضد الممثليات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.

ولم تصدر السلطات الفرنسية أو الروسية أي بيانات رسمية إضافية حتى الآن، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث.