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وزير الخارجية الأمريكي: ترامب غير راض عن زيلينسكي


كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، أن الرئيس دونالد ترامب غير راضٍ للغاية عن سلوك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال روبيو في تصريح للصحافية الأمريكية كاثرين هيريدج: "ناقشنا مع زيلينسكي قضية الموارد المعدنية، واقترحنا التعاون، ووافق، وقال إنه سيعرض الأمر على البرلمان للنظر فيه، وبعد يومين أعلن رفضه للفكرة، وهذا ليس ما قاله لنا".

وأوضح أن موقف ترامب بشأن أوكرانيا لم يتغير، قائلاً: "عندما نسمع اتهامات بالتضليل بدلاً من الامتنان، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية، ترامب ليس من النوع الذي يتسامح مع هذا".

وفيما يخص اللقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال روبيو: " لا أعرف متى سيعقد الاجتماع بين الزعيمين، ليس له جدول زمني، وسيعتمد على التقدم المحرز في حل الصراع في أوكرانيا".

وأردف : "أعتقد أنه عندما يحدث هذا الاجتماع بين بوتين وترامب فسوف نعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا تحقيق أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "فقدنا الاتصالات مع روسيا في عهد بايدن بطريقة لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب الباردة رغم أنها قوة عالمية لديها ترسانة نووية، ولقاء الرئيسين بانتظار التقدم المحرز في حل الصراع في أوكرانيا".

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