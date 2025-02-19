ترامب: زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخابات وعليه التحرك بسرعة وإلا فلن يبقى له بلد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أنه عليه التحرك بسرعة وإلا فإنه "لن يتبقى له بلد.

وقال ترامب إن "زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار في حرب "لا يمكن كسبها"، مشددًا على، أن "النزاع لم يكن ضروريًا منذ البداية، وأنه لا يمكن للرئيس الأوكراني تسويته دون دعم واشنطن".

وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي اعترف بفقدان نصف الأموال التي أرسلتها الولايات المتحدة، بينما يرفض إجراء الانتخابات رغم انخفاض شعبيته".

وتابع، أن "إدارته قادرة على التفاوض بنجاح مع روسيا لإنهاء الحرب"، معتبرًا، أن "لا أحد يمكنه تحقيق ذلك غيره، منتقدًا إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وأوروبا لفشلهما في تحقيق السلام"، معتبرًا، أن "زيلينسكي قد يكون مستفيدًا من استمرار الحرب".

وختم ترامب قائلاً: "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلاده مدمرة، ومات الملايين بلا داعٍ ولا تزال الحرب مستمرة ".