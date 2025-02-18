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وزير الخارجية الأوكراني السابق ينصح كييف بتأجيل المفاوضات و"جر ترامب إلى لعبة طويلة"


دعا وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء، السلطات الأوكرانية إلى تأجيل المفاوضات و"جر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "لعبة طويلة".

وأكد كوليبا في مقابلة مع قناة "بي بي سي أوكرانيا": "اللعبة لم تنته بعد. لم تبدأ حتى، نحن ما زلنا في مرحلة الإحماء".

وفي وقت سابق، قال كوليبا إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكونان مهتمين بإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا".

ووصف كوليبا فرص تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا بعبارة "مثل الذهاب إلى باريس دبدبة".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة بعد أن يعين الجانبان فريقي التفاوض.

وقال لافروف عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي بالرياض: "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، ذكرت أن اتفاقنا يقتضي أن يُحدد الأمريكيون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن تتم صياغةُ عمليةِ التسوية الأوكرانية في المستقبل القريب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

 

وقد اختتمت، عصر اليوم الثلاثاء، المحادثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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