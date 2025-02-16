الصفحة الدولية

صفقة ترامب لدعم زيلينسكي، الموارد الأوكرانية مقابل سداد ديون المساعدات السابقة!


نشرت "فاينانشيال تايمز" أن الصفقة التي عرضتها واشنطن على أوكرانيا تنص على استغلال مواردها الطبيعية في سداد قيمة الأموال والمساعدات الأمريكية التي تسلمتها، ولا تشمل دعما جديدا، فبحسب الصحيفة  فإن "الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت فقط على حصول الولايات المتحدة على موارد أوكرانيا مقابل مساعدات عسكرية سابقة مقدمة ولم تتضمن أي مقترحات لمثل هذه المساعدات في المستقبل". في حين ذكر مسؤول أوكراني كبير للصحيفة إن كييف "تحاول التفاوض على صفقة أفضل".

وأضافت أن زيلينسكي مهتم أيضا بإشراك دول أخرى والاتحاد الأوروبي في استغلال الموارد الطبيعية في أوكرانيا، فقد رفض زيلينسكي مؤخرا التوقيع على الاتفاق الذي سلمه له وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث ذكر زيلينسكي في وقت لاحق إنه رفض طلب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التوقيع على اتفاقية الموارد المعدنية مع واشنطن، فيما ذكرت المصادر أن ترامب أراد من زيلينسكي التوقيع على الاتفاق التي أحضرها بيسنت معه إلى أوكرانيا قبل عودته إلى واشنطن.

وفي يوم الجمعة، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن أعضاء في الكونغرس أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زيلينسكي منح الولايات المتحدة 50% من الموارد المعدنية التي لم يتم استخراجها بعد في أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن زيلينسكي أبدى استعداه في وقت سابق للعمل مع ترامب لتزويد الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن مقابل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفقة ترامب لدعم زيلينسكي، الموارد الأوكرانية مقابل سداد ديون المساعدات السابقة!
الولايات المتحدة ترفض مقترح باريس بشأن اليونيفيل
الخارجية الصينية : التعاون بين الصين وروسيا لا يستهدف أي طرف ثالث ولن يتأثر
الرئيس الأوكراني يعلن استعداده للقاء بوتين بعد وضع خطة سلام مع ترامب!
الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن ستتوسع .. والرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب
ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على عدة دول
البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ترومان تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر
15 إصابة بحادث دهس في المانيا..
"الوعد الصادق 3" ام مباغتة من إسرائيل.. تقرير يكشف موعد القصف المرتقب
الكرملين يعبر عن اعجابه بموقف ترامب حيال إنهاء الحرب الأوكرانية!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك