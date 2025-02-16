صفقة ترامب لدعم زيلينسكي، الموارد الأوكرانية مقابل سداد ديون المساعدات السابقة!

نشرت "فاينانشيال تايمز" أن الصفقة التي عرضتها واشنطن على أوكرانيا تنص على استغلال مواردها الطبيعية في سداد قيمة الأموال والمساعدات الأمريكية التي تسلمتها، ولا تشمل دعما جديدا، فبحسب الصحيفة فإن "الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت فقط على حصول الولايات المتحدة على موارد أوكرانيا مقابل مساعدات عسكرية سابقة مقدمة ولم تتضمن أي مقترحات لمثل هذه المساعدات في المستقبل". في حين ذكر مسؤول أوكراني كبير للصحيفة إن كييف "تحاول التفاوض على صفقة أفضل".

وأضافت أن زيلينسكي مهتم أيضا بإشراك دول أخرى والاتحاد الأوروبي في استغلال الموارد الطبيعية في أوكرانيا، فقد رفض زيلينسكي مؤخرا التوقيع على الاتفاق الذي سلمه له وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث ذكر زيلينسكي في وقت لاحق إنه رفض طلب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التوقيع على اتفاقية الموارد المعدنية مع واشنطن، فيما ذكرت المصادر أن ترامب أراد من زيلينسكي التوقيع على الاتفاق التي أحضرها بيسنت معه إلى أوكرانيا قبل عودته إلى واشنطن.

وفي يوم الجمعة، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن أعضاء في الكونغرس أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زيلينسكي منح الولايات المتحدة 50% من الموارد المعدنية التي لم يتم استخراجها بعد في أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن زيلينسكي أبدى استعداه في وقت سابق للعمل مع ترامب لتزويد الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن مقابل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.