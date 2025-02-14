الخارجية الصينية : التعاون بين الصين وروسيا لا يستهدف أي طرف ثالث ولن يتأثر

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون بأن التعاون بين الصين وروسيا لا يستهدف أي طرف ثالث ولن يتأثر بأي عامل من أي طرف أخر، حيث أدلى المتحدث قوه جيا كون بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث طلب منه التعليق على ما إذا كانت المؤشرات الأخيرة للتحسن المحتمل في العلاقات بين موسكو وواشنطن ستؤثر على التعاون الحالي بين روسيا والصين في بعض الجوانب.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين وروسيا شريكتان تعتمدان التنسيق الاستراتيجي الشامل في العصر الجديد، أوضح قوه إن العلاقات الثنائية تمكنت في السنوات الأخيرة، وفي ظل التوجيه الاستراتيجي من قبل رئيسي البلدين، من تجاوز الاضطرابات الخارجية وحافظت على نمو سليم ومستقر وبلغت أفضل مستوياتها تاريخياً.

كما أعرب المتحدث عن استعداد الصين للعمل مع روسيا على البقاء ملتزمتين بعدم التحالف وعدم التواجه وعدم استهداف أي طرف ثالث وترسيخ علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون لما فيه منفعة البلدين.

فيما سبق أن ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقات الصينية الروسية "أصبحت أكثر نضجا واستقرارا، وقد خلقت الصين وروسيا نموذجا للعلاقات الودية بين دولتين جارتين". وأكد وانغ يي أن "العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الانحياز للتكتلات وعدم التواجه وعدم التوجه ضد دول ثالثة ولا تتأثر العلاقات بين البلدين بالعوامل الخارجية".