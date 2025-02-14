الرئيس الأوكراني يعلن استعداده للقاء بوتين بعد وضع خطة سلام مع ترامب!

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الانتهاء من وضع خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أكد في تصريحاته على أن "الرئيس الأمريكي لديه القدرة على الضغط على بوتين لإنهاء الحرب"، معربا عن أمله في أن يقدم ترامب المساعدة إلى كييف.

كما أوضح الرئيس الأوكراني، أن بلاده قد تضطر إلى زيادة عدد أفراد الجيش إلى مليون ونصف المليون جندي في حال عدم قبول أوكرانيا في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).