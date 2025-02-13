الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن ستتوسع .. والرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب

اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف :" ان العاصمة السعودية الرياض، كانت ضمن الخيارات المحتملة للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".

وقال بريسكوف في تصريح صحفي :" ان اتصالات العمل بين روسيا والولايات المتحدة سيتم توسيعها في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيرا الى :" ان روسيا تعتبر الولايات المتحدة الطرف الرئيس في المفاوضات بشأن اوكرانيا ".

وبشأن عقد لقاء بين الزعيمين ، قال : "بالطبع، ستكون هناك حاجة إلى وقت للتحضير لمثل هذا الاجتماع. قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر، عدة أشهر - وهذا ممكن أيضا"، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يتصل زعيما البلدين ببعضهما البعض مرة أخرى قبل الاجتماع".

وأضاف بيسكوف: "المملكة العربية السعودية دولة نتعاون معها بشكل بناء للغاية في مجالات مختلفة . ومن هذا المنطلق، فإن الرياض مناسبة لكلا البلدين، وقد تم ذكر الرياض بالفعل. ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه المسألة، سواء على المستوى العملي أو على أعلى مستوى".

وأشار ، تعليقا على إمكانية مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية الأوكرانية:" سيحتاج الأوروبيون إلى التحدث مع واشنطن من أجل تحديد مكانهم بطريقة ما".

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت المشاركة المحتملة لدول الاتحاد الأوروبي في التسوية الأوكرانية قد نوقشت خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب :"لم تتم مناقشتها بأي شكل من الأشكال، لم يتم التطرق إلى الشؤون الأوروبية في محادثة امس".

وقد أجرى الرئيسان بوتين وترامب أمس الأربعاء مباحثات هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف. وبحث الزعيمان مسألة تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية مساء الأربعاء، أن ترامب أعرب عن عزمه لقاء الرئيس بوتين في المملكة العربية السعودية.