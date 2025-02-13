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الكرملين يعبر عن اعجابه بموقف ترامب حيال إنهاء الحرب الأوكرانية!


صرّح الكرملين، اليوم الخميس، عن إشادته بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ ذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن لدى الجانبين، الروسي والأميركي، إرادة سياسية للتوصُّل إلى تسوية، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

كما أوضح الكرملين، اليوم، أنه يرغب في تنظيم لقاء مباشر بين الرئيسين “سريعاً”، غداة اتصال هاتفي مطول بين الزعيمين، حيث صرَّح بيسكوف لصحافيين قائلاً: "ثمة حاجة بالتأكيد لأن يُعقَد الاجتماعُ سريعاً. ثمة أمور كثيرة على الرئيسين البحث فيها".

فيما أجرى بوتين وترامب اتصالاً هاتفياً استمرَّ لأكثر من ساعة، أمس (الأربعاء). وأوضح ترامب، في وقت لاحق، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير عملي، وهو ما كانت تسعى إليه كييف لضمان أمنها في المستقبل.

ورداً على سؤال عن دعوة بوتين لترامب لزيارة موسكو، قال بيسكوف إنهما تبادلا الدعوات، لكن الاجتماع الثنائي يمضي على مسار مختلف.

وأفاد المتحدث: "أكد (اتصال) أمس أن هناك إرادةً سياسيةً لإجراء حوار؛ بحثاً عن تسوية... هناك اتفاق على أنَّه من الممكن الوصول إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض".

وأضاف قائلاً، "الإدارة الأميركية السابقة كانت ترى أنه يجب القيام بكل شيء لإبقاء الحرب مستمرة. أما الإدارة الحالية، على حد علمنا، فتتمسك بأنه يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب وإحلال السلام".

وأضاف: "نحن معجبون أكثر بموقف الإدارة الحالية، ومنفتحون على الحوار".

كذلك رداً على سؤال عمّا إذا كانت دول أوروبية ستشارك في محادثات السلام، قال بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

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