اعترف زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، بإمكانية إلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا وإجراء انتخابات رئاسية في حالة انتهاء المرحلة النشطة من الصراع.

ونقلت وكالة "رويترز" في 1 فبراير الجاري، عن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ أن الولايات المتحدة تعتبر إجراء الانتخابات في أوكرانيا ضروريا، ربما بحلول نهاية عام 2025، خاصة إذا تمكنت كييف من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "وقف إطلاق النار يمكن أن يكون جزءا من إنهاء المرحلة الساخنة من الحرب.. إذا انتهت هذه المرحلة، عندها ربما يتم إلغاء الأحكام العرفية. لا أعرف بالتأكيد".

وأضاف زيلينسكي أنه بدون الأحكام العرفية، يجب على البرلمان الأوكراني إجراء الانتخابات، وقال: "حددوا موعدا.. واتخذوا الخطوات التشريعية اللازمة".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكر زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" الأسباب التي تجعل إجراء الانتخابات في أوكرانيا غير مناسبة، بما في ذلك قضايا الأمن، وإمكانية ضمان التصويت للعسكريين، وكذلك لأولئك الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا أو في الخارج.

الجدير ذكره أن ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو 2024. وقد ألغيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقال زيلينسكي إن الانتخابات في الوقت الحالي "غير مناسبة".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التقييم الأولي يشير إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس المجلس الأعلى (الرادا).

وقال إنه إذا كانت أوكرانيا ترغب في انتخاب رئيس بشكل شرعي، فيجب إلغاء قانون الأحكام العرفية، حيث أن استمرار العمل به لا يعني تمديد نتائج الانتخابات السابقة، "ولا يوجد شيء في الدستور عن ذلك".