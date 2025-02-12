ليبيا.. إصابة وزير في حكومة الوحدة الوطنية بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص

أصيب وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عادل جمعة في طرابلس بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص.

وأفادت قناة RT في ليبيا بإصابة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، بعيارين ناريين في ساقيه إثر تعرض سيارته لوابل من الرصاص في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، وذلك عقب خروجه من منطقة قرية بالم سيتي.

ووفقا لمصادر خاصة لقناة RT، تعرضت سيارة الوزير لـ 14 رصاصة، أصابت اثنتان منها ساقيه، مما استدعى نقله على الفور إلى قسم العناية الفائقة بمستشفى أبوسليم للحوادث لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من حكومة الوحدة الوطنية أو الجهات الأمنية بشأن ملابسات الحادث وهوية الجهة المسؤولة عنه. وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني مكثف في محاولة لكشف تفاصيل الحادثة.