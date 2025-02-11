العاهل الاردني يصل الى البيت الابيض .. وترامب يؤكد : الفلسطينيون سيعيشون بامان في مكان آخر غير غزة

وصل العاهل الاردني عبد الله الثاني الى البيت الابيض في العاصمة الامريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب في تصريحات صحفية ، عن خطته بشأن غزة :" ان الفلسطينيين سيعيشون بامان في مكان آخر ، واننا قادرون على التوصل الى حل".

واضاف :"سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها"، لافتا الى ثقته بنسبة 99% من "انجاز شيء مع مصر ايضا بهذا الشأن".

وتابع الرئيس الامريكي: "نقدم اموالا كثيرة للاردن ومصر،لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها"