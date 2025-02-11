القيادة السعودية تهنئ الرئيس الإيراني باليوم الوطني للبلاد

هنأت القيادة السعودية، ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

إذ أعرب كل من الملك سلمان والأمير محمد في برقيات التهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الإيراني، مؤكدين دعمهما المستمر لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما تمنيا لإيران حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار، مشيرين إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

واليوم الوطني "للجمهورية الإسلامية الإيرانية" هو مناسبة وطنية يحتفى بها سنويا لتخليد ذكرى استفتاء عام 1979 الذي أدى إلى إنشاء النظام الجمهوري الإسلامي في البلاد بعد الثورة الإيرانية، حيث يمثل هذا اليوم محطة فارقة في تاريخ إيران، حيث يعكس روح التغيير والتجديد لدى الشعب الإيراني وتمسكه بمبادئ الثورة التي قادها الإمام الخميني.

في هذا اليوم، يشارك الإيرانيون في مختلف الفعاليات والمظاهرات الوطنية التي تعبر عن الولاء للقيم الإسلامية والوطنية، كما يتم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها البلاد في شتى المجالات