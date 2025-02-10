الدفاع الروسية: استهداف مطارات عسكرية وتجمعات للقوات الأوكرانية في 142 منطقة خلال يوم

أفادت الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن قواتها شنت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية أصابت بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية، وتجمعات للقوات والمعدات المعادية في 142 منطقة خلال آخر يوم.

وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 1105 جنود بين قتيل وجريح. وفي ما يلي أبرز تفاصيل التقرير:

فقد العدو نحو 25 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال"

حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي، وألحقت بالقوات والمعدات المعادية في خاركوف ودونيتسك خسائر وصلت إلى نحو 190 جنديا

سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 160 عسكريا

واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 550 جنديا

حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر بتشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، والتي فقدت هناك نحو 170 عسكريا

ضربت مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 80 جنديا

إسقاط 3 صواريخ من أنظمة HIMARS أمريكية الصنع وقنبلة جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع وقذيفة من راجمة الصواريخ "أوراغان"، إضافة إلى و51 طائرة مسيرة.