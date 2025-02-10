الرئاسة الروسية: ترفض مجددا تأكيد أو نفي الأنباء عن اتصالات بين بوتين وترامب!

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مجددا تأكيد أو نفي الأخبار التي تحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ ذكر ممثل الكرملين، إنه لا يستطيع نفي أو تأكيد ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن هذا الموضوع.

بيسكوف، ردا على سؤال من الصحافيين حول ما إذا كان المحادثة بين بوتين وترامب قد تمت بالفعل: "لقد أدليت بتصريح في هذا الشأن أمس. لا أستطيع أن أقول لكم أي شيء آخر. لا يمكنني تأكيده أو نفيه"، حيث ذكر بيسكوف، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، تجري عبر قنوات مختلفة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، أشار ترامب إلى أنه يفضل عدم ذكر عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".