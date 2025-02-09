الرئيس الأوكراني: كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بشرط حصولها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة!

صرّح الرئيس الأوكراني أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشرط حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ذكر زيلينسكي في مقابلة مع قناة ITV News التلفزيونية البريطانية، ردا على سؤال حول استعداده للمفاوضات المباشرة مع بوتين: "لو كان لدي فهم بأن أمريكا وأوروبا لن تتخلى عنا، وستدعمنا، وستعطينا ضمانات أمنية، فسأكون مستعدا لأي شكل من أشكال المفاوضات، نعم".

وأضاف أن كل الاحتمالات واردة لإنهاء النزاع في أوكرانيا في عام 2025. مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد نهاية سريعة للنزاع.

ودعا زيلينسكي ترامب مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغوط على روسيا، وفي مقدمتها العقوبات.

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون "غير شرعي"، مشيرا إلا أن على كييف أولا أن تلغي المرسوم الخاص بحظر التفاوض مع روسيا، حيث تابع: "عندما وقع رئيس النظام الحالي، والذي يمكن وصفه بهذه الصفة فقط، على المرسوم الذي يحظر التفاوض، كان حينها رئيسا شرعيا نسبيا، الآن لم يعد بوسعه إلغاء المرسوم لأنه رئيس غير شرعي، وهنا يكمن الفخ".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لا يحق له التفاوض بمشاركة كييف وموسكو وواشنطن وبروكسل.