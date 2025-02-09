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ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا


اجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلادمير بوتين.

وقال ترامب، إن النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات بين روسيا واوكرانيا لم يكن ليحدث أبدا لو كان هو الرئيس عام 2022.

وينوي ترامب، بعقد صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع زيلينسكي للوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية في أي تسوية سلمية محتملة. 

من جانبه، أكد بوتين، استعداده للتواصل مع ترامب وإيجاد حل جذري للنزاع مع اوكرانيا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ذكر للصحفيين يوم الجمعة، أن "روسيا والولايات المتحدة لم تشرعا بعد في مناقشة لقاء محتمل بين زعيمي البلدين".

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