بعد إدانته في قضية "التنصت".. حكم قضائي غير مسبوق في فرنسا ضد ساركوزي

أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيرتدي السوار الإلكتروني بدءا من اليوم بعد إدانته النهائية في كانون الثاني الماضي في قضية "التنصت".

وقالت صحيفة "لوفيغارو" أنه "من المقرر أن يتم تزويد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسوار إلكتروني يوم الجمعة، بحسب مصدر قريب من القضية".

وأضافت الصحيفة أنه "لم يتم تركيب السوار بعد في الصباح، فيما تم استدعاء نيكولا ساركوزي إلى محكمة باريس الأسبوع الماضي لإخطاره ببنود هذا الحكم غير المسبوق بالنسبة لرئيس دولة سابق".

وبهذا القرار سيرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا ليكون بذلك أول رئيس فرنسي تتم إدانته بهذه العقوبة. وأكدت جاكلين لافون محامية نيكولا ساركوزي، أن "الاجراءات تسير في مسارها وليس لدي أي تعليق".

وصدر في وقت سابق حكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".

وأكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني، ورفضت محكمة النقض طلب ساركوزي بإلغاء هذا الحكم، ما يجعل الإدانة نهائية.