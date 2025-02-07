الصفحة الدولية

واشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي


قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، وقف تمويل المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر: "لقد طابت واشنطن من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وقف العمل في عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة". 

وكما تشير "رويترز"، تقدر قيمة المشاريع الجارية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بعشرات الملايين من الدولارات، وتقدم المساعدة الغذائية، في بلدان مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي ومالي. 

وعلى وجه الخصوص، منحت الإدارة الجديدة نحو 60 من كبار مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة، ولاحقًا قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة تمامًا. 

وقد انتقد ترامب نفسه مراراً وتكراراً هذا الهيكل، متهماً إياه بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

 ووفقًا لوزير الخارجية ماركو روبيو، ستواصل الولايات المتحدة، تقديم المساعدة الخارجية، لكن ذلك سيكون في المصلحة الوطنية وسيكون منطقيًا.

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