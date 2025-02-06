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قائد الحرس الثوري يصف ترامب بـ"الواقعي" بعدما قال الأخير أن "إيران قوية ولم تضعف"


وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الواقعي"، وذلك بعدما قال الأخير أن "إيران قوية ولم تضعف".

وصرّح اللواء سلامي في مقابلة، أن تصريح ترامب بشأن عدم ضعف إيران رغم الضغوط الإسرائيلية على حزب الله وحماس وسقوط بشار الأسد كان تقييماً واقعياً".

وقال سلامي: "إحدى التصريحات الصحيحة لترامب كانت ملاحظته الأخيرة، لأنه نظر إلى المشهد بواقعية أكبر. أنا دائمًا أعتقد أن القوة الحقيقية لأي طرف في مصارعة سياسية أو عسكرية يدركها الخصم بشكل أفضل".

وتابع "لا يمكن لأحد أو ودلة أن تهدد الجمهورية الإسلامية، وإذا حدث ذلك، فسيواجهون ردودًا قاسية للغاية، وأحيانًا غير متوقعة وغير قابلة للتصور، سواء من حيث نطاق القوة أو طبيعة الأهداف التي نختارها."

كما وجه قائد الحرس الثوري الإيراني تهديداً إلى إسرائيل، متوعداً إياها بردود وصفها بـ"القاسية وغير المتوقعة" في حال تعرضت المراكز النووية الإيرانية لأي هجوم.

وأشار إلى أن إيران على دراية بتهديدات الأعداء منذ سنوات وتأخذها على محمل الجد، مؤكدًا أن أي نظام يعتزم الاعتداء على المصالح الوطنية الإيرانية سيواجه برد حازم وقاطع. 

وأضاف اللواء سلامي أن إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى، مستشهدًا بالإنجازات الأخيرة التي تُظهر جزءًا من قدرات إيران والحرس الثوري، بحسب تعبيره.

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