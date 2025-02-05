الصفحة الدولية

إيران ترد رسمياً على دعوة ترامب للتفاوض


ردت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)،على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للدخول في مفاوضات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وقالت المتحدثة فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي "نحن نلتزم بثلاثة مبادئ ثابتة في مجال السياسة الخارجية، الأول هي العزة، والتي تعني كرامة البلاد وكرامة الشعب، والثانية هي الحكمة، التي تتطلب رؤية عميقة للأمور والتعامل معها بوعي".

وأضافت مهاجراني إن المبدأ الثالث هي "المصلحة، التي تقتضي اتخاذ القرارات بناءً على المصلحة الوطنية الإيرانية"، مشيرةً إلى أنه "بطبيعة الحال، يتم متابعة جميع قضايا الدولة وفق هذه المبادئ الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى".

وفي 4 شباط 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، مستهدفًا قطاع الطاقة والمؤسسات المالية الإيرانية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

وفي بيان له، قال ترامب: "يجب على إيران التوقف عن سلوكها المزعزع للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم تطويرها لأسلحة نووية".

وأكد ترامب، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد".

وقال ترامب، إن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية عقد صفقة مع إيران أم لا، مبدياً استعداده للتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

كما ادعى الرئيس الأمريكي، أنه "يملك الحق في منع إيران من بيع النفط لدول أخرى، مضيفاً أن إيران اقتربت كثيرًا من صنع سلاح نووي: "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران ترد رسمياً على دعوة ترامب للتفاوض
وزير الخارجية الروسي : ترامب قرر ضم الجولان إلى إسرائيل رغم القرارات الدولية!
أول رد من وزير الخارجية الإيراني بعد تبني ترامب سياسة الضغط الأقصى على إيران
علي لاريجاني: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة ويجب أن نكون يقظين
 انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة
المئات يفرون من احدى جزر اليونان في خضم سلسلة من الزلازل المستمرة
تعيين الشيخ عبد الله علي السالم الصباح وزيراً للدفاع في الكويت
الصين تقدم شكوى ضد أمريكا بعد قرار ترامب
القوة المشتركة تتصدى لهجوم عنيف من الدعم السريع على ثلاثة محاور في الفاشرغربي السودان
ترامب: حققنا تقدما كبيرا في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك