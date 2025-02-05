إيران ترد رسمياً على دعوة ترامب للتفاوض

ردت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)،على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للدخول في مفاوضات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وقالت المتحدثة فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي "نحن نلتزم بثلاثة مبادئ ثابتة في مجال السياسة الخارجية، الأول هي العزة، والتي تعني كرامة البلاد وكرامة الشعب، والثانية هي الحكمة، التي تتطلب رؤية عميقة للأمور والتعامل معها بوعي".

وأضافت مهاجراني إن المبدأ الثالث هي "المصلحة، التي تقتضي اتخاذ القرارات بناءً على المصلحة الوطنية الإيرانية"، مشيرةً إلى أنه "بطبيعة الحال، يتم متابعة جميع قضايا الدولة وفق هذه المبادئ الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى".

وفي 4 شباط 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، مستهدفًا قطاع الطاقة والمؤسسات المالية الإيرانية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

وفي بيان له، قال ترامب: "يجب على إيران التوقف عن سلوكها المزعزع للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم تطويرها لأسلحة نووية".

وأكد ترامب، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد".

وقال ترامب، إن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية عقد صفقة مع إيران أم لا، مبدياً استعداده للتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

كما ادعى الرئيس الأمريكي، أنه "يملك الحق في منع إيران من بيع النفط لدول أخرى، مضيفاً أن إيران اقتربت كثيرًا من صنع سلاح نووي: "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".