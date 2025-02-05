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علي لاريجاني: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة ويجب أن نكون يقظين


شدد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني على ضرورة اليقظة مؤكدا أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة"، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، في طهران الثلاثاء، حيث تحدث لاريجاني عن الأحداث التي شهدتها المنطقة قائلا: "لا ينبغي أن نعتبر أحداث العام الأخير في إطار مجرد ومنعزل عن مخطط الولايات المتحدة المقيت الذي وضعته لتغيير المنطقة، ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يكن سوى فاعل ولاعب في هذا المخطط".

وأضاف: "لقد أراد الأمريكيون مغادرة المنطقة والتحرك نحو احتواء الصين، ولكن بشرط أن يجعلوا إسرائيل بديلا عنهم في المنطقة بأي ثمن". موضحا "كانوا يخططون لهذا الأمر حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" إلا أن حماس أحبطت مخططهم ومنعت الكيان من أن يصبح شرطي المنطقة".

وتابع: "الآن، بعد الإبادة الجماعية التي طالت 50 ألف إنسان يقول قادة الكيان إن حماس تم تدميرها، نسأل إذا تم تدمير الحركة فكيف قمتم بتبادل الرهائن الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين؟ مع من أبرمتم اتفاق وقف إطلاق النار؟.

وأشار إلى أن حماس بمقاومتها التي استمرت أكثر من عام "أطاحت بسمعة إسرائيل". 

كما أكد لاريجاني: "يجب أن نكون يقظين لأن أفعال أمريكا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة، إنهما يعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".

معتبرا أن الحل لمواجهة "هذه المغامرات هو أولا الوحدة الداخلية للدول نفسها وثانيا وحدة دول المنطقة".

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علي لاريجاني: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى بالمنطقة ويجب أن نكون يقظين
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