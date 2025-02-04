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القوة المشتركة تتصدى لهجوم عنيف من الدعم السريع على ثلاثة محاور في الفاشرغربي السودان


تمكنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني من صد هجوم عنيف شنته "قوات الدعم السريع" على العديد من المحاور في مدينة الفاشر غربي البلاد، إذ أظهرت لقطات مصورة تدمير القوات المشتركة مركبة تابعة لـ"الدعم السريع" في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

في حين ذكر  متحدث "القوة المشتركة" في دارفور أحمد حسين مصطفى، في بيان له أمس إن "الدعم السريع شن هجوما على الفاشر من ثلاثة محاور، لاستهداف خزان قولو والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ولكنهم وجدوا أمامهم سدا منيعا من القوة المشتركة والجيش وقوات قشن والمقاومة"، وأوضح بأن "الدعم السريع" حاولت اختراق الدفاعات الغربية لمدينة الفاشر، حيث قضى الجيش وحلفاؤه على القوة المهاجمة.

كما بيّن مصطفى أن 140 من أفراد "الدعم السريع" والمرتزقة الأجانب قتلوا وتم تدمير 43 آلية عسكرية متنوعة التسليح، والاستيلاء على 12 آلية أخرى.

هذا وكثفت "الدعم السريع" هجماتها على الفاشر منذ 10 مايو الماضي، في محاولة للسيطرة على آخر موقع حضري يتواجد فيه الجيش في إقليم دارفور.

وكشف مصطفى عن ظهور جديد لمقاتلي الدعم السريع في المعارك وهم "يسيرون على الأقدام، وآخرون يقتادون الحمير والخيل، وغالبيتهم تحت تأثير المخدرات" على حد تعبيره.

كذلك أكد أن "الانهيار والتفكك" أصبحا سمة لقوات الدعم السريع، التي لم تعد قادرة على اختراق الفاشر أو أي مدينة أخرى.

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القوة المشتركة تتصدى لهجوم عنيف من الدعم السريع على ثلاثة محاور في الفاشرغربي السودان
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