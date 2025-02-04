ترامب: حققنا تقدما كبيرا في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي ترامب، بأن "تقدما كبيرا" تم إحرازه في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث ذكر للصحفيين "لقد حققنا الكثير من التقدم بشأن روسيا وأوكرانيا، وسنرى ما سيحدث. يتعين علينا وقف هذه الحرب السخيفة".

وكان ترامب قد وعد بإجراء حديث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مناقشات "جدية للغاية" مع الجانب الروسي، إذ قال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن الحوار بين واشنطن وموسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "نحن في مناقشات جدية للغاية.. مع روسيا، نعم".

بالمقابل، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن روسيا لا تزال مستعدة للاتصالات مع الولايات المتحدة على المستوى الرئاسي، لكن لم يتم تلقي أي طلبات مماثلة من واشنطن.

وسبق أن صرح دونالد ترامب خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، بأنه "يرغب حقا" في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا من أجل حل الصراع في أوكرانيا.

فيما أعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الصين من المساعدة في إنهاء الصراع، قائلا: "لقد كانت لدينا دائما علاقات ممتازة مع الصين، وأتطلع إلى التعاون المثمر. وآمل أن تساعدنا الصين في وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا. لديهم تأثير كبير على هذا الوضع، ونحن نتطلع إلى التعاون مع روسيا في المستقبل".

ومن الجدير بالذكر أن ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم.