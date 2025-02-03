ترامب محذرًا بنما "سيحدث شيء قوي للغاية"!

حذر الرئيس الأمريكي ترامب، من "أمر قوي للغاية سيحدث"، اذا لم تقم بنما بإزالة النفوذ الصيني على قناة بنما واعادتها الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ذكر ترامب، ان حكومة بنما انتهكت الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة، مهدداً بأن "أمراً قوياً للغاية سيحدث" إذا لم تستعد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما.

وتزامنت تهديدات ترمب مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بنما، لبحث مسألة القناة، التي هدد ترمب مراراً بإعادة السيطرة عليها.

وخلال تصريحات للصحافيين بقاعدة أندروز قرب واشنطن، قال ترمب: "لقد انتهكت بنما الاتفاق، والصين هي التي تديره"، مضيفاً: "لم نقم بتسليم القناة إلى الصين، بل سلمناها إلى بنما بكل حماقة.. ولكن سوف نستعيدها وإلا سيحدث شيء قوي للغاية".

في ذات الصدد، حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ “تغييرات فورية” لتقليص النفوذ الصيني على قناة بنما، وأبلغ روبيو في زيارته الخارجية الأولى بصفته وزيرا للخارجية، بنما بأن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن بنما انتهكت المعاهدة التي تم بموجبها تسليمها القناة عام 1999.