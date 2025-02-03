الصفحة الدولية

ترامب محذرًا بنما "سيحدث شيء قوي للغاية"!


حذر الرئيس الأمريكي ترامب، من "أمر قوي للغاية سيحدث"، اذا لم تقم بنما بإزالة النفوذ الصيني على قناة بنما واعادتها الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ذكر ترامب، ان حكومة بنما انتهكت الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة، مهدداً بأن "أمراً قوياً للغاية سيحدث" إذا لم تستعد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما.

وتزامنت تهديدات ترمب مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بنما، لبحث مسألة القناة، التي هدد ترمب مراراً بإعادة السيطرة عليها.

وخلال تصريحات للصحافيين بقاعدة أندروز قرب واشنطن، قال ترمب: "لقد انتهكت بنما الاتفاق، والصين هي التي تديره"، مضيفاً: "لم نقم بتسليم القناة إلى الصين، بل سلمناها إلى بنما بكل حماقة.. ولكن سوف نستعيدها وإلا سيحدث شيء قوي للغاية".

في ذات الصدد، حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ “تغييرات فورية” لتقليص النفوذ الصيني على قناة بنما، وأبلغ روبيو في زيارته الخارجية الأولى بصفته وزيرا للخارجية، بنما بأن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن بنما انتهكت المعاهدة التي تم بموجبها تسليمها القناة عام 1999.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب محذرًا بنما "سيحدث شيء قوي للغاية"!
مجددا.. ترامب: على كندا أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51
أمريكا.. عطل فني يهدد عشرات الرحلات الجوية
بزشكيان: إسرائيل لم تعد قادرة على مهاجمتنا
ايران تعلن إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'
فضيحة من العيار الثقيل ... ماسك يتهم الخزانة الأمريكية بتمويل "مجموعات إرهابية معروفة"
من أعماق الأرض.. إيران تعلن عن قاعدة صاروخية بحرية متقدمة
لاريجاني ينفي طلب الأسد اللجوء إلى إيران ويدعو إلى التريث في التفاوض مع واشنطن
11 قتيل ومصاب في حريق بدار المسنين في العاصمة الفرنسية باريس
عشرات القتلى والجرحى إثر قصف لبعض الأحياء والأسواق في أم درمان السودانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك