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أمريكا.. عطل فني يهدد عشرات الرحلات الجوية


تسبب عطل فني، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة فضلا عن تعرض مئات الرحلات الأخرى للتأخير.

وحذرت وزارة النقل الأمريكية النقل من احتمال حدوث تأخيرات متبقية في الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وذلك نتيجة لعطل أصاب نظام التحذير الجوي التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مساء السبت، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، عبر منصة إكس إن النظام الأساسي لإشعارات الطيارين  (NOTAM)  تعرض لانقطاع مؤقت، لكنه أكد أن المجال الجوي الوطني لم يتأثر بشكل مباشر، نظرا لتفعيل نظام احتياطي يضمن استمرار العمليات الجوية.

وأضاف دافي: "تعمل إدارة الطيران الفيدرالية على استعادة النظام بالكامل، وقد نشهد بعض التأخيرات المتبقية صباح الغد. نحن نحقق في سبب العطل وسنقدم تحديثات لاحقا".

من جانبه ذكر موقع فايت أوير  FlightAwar المختص بتتبع الرحلات الجوية، أنه تم تسجيل أكثر من 360 رحلة متأخرة داخل الولايات المتحدة أو متجهة إليها أو خارجة منها، إضافة إلى إلغاء 59 رحلة، وذلك حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

ما هو نظام  NOTAM؟

يعد نظام إشعارات الطيارين (NOTAM) أداة رقمية حيوية ترسل تحذيرات إلى الطيارين بشأن أي ظروف قد تؤثر على سلامة الرحلات الجوية، مثل:

•تعطل الإضاءة في مدارج الطائرات.

•توقف إشارات الأمان في أبراج المطارات.

•وجود فعاليات جوية مثل العروض الجوية في المجال الجوي القريب.

وعلى الرغم من أنه ليس جزءا من نظام مراقبة الحركة الجوية المسؤول عن تنظيم المسافات بين الطائرات، إلا أنه يعتبر عنصرا أساسيا لضمان السلامة الجوية.

لم يكن هذا العطل الأول من نوعه، إذ شهد النظام انقطاعا مشابها في يناير 2024 أدى إلى توقف مؤقت لجميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وحتى اللحظة، لم تكشف السلطات عن السبب الدقيق للعطل الأخير، لكن التحقيقات جارية لمعرفة جذور المشكلة وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وشهدت الولايات المتحدة مساء الجمعة الماضية، تحطم طائرة نقل طبية تقل طفلا مريضا و5 آخرين في أحد أحياء مدينة فيلادلفيا بعد فترة وجيزة من إقلاعها، وانفجرت لتتحول إلى كرة نارية أحرقت عدة منازل.

كما أكدت السلطات الأمريكية، الخميس، أن حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب في سماء العاصمة واشنطن أوقع 67 قتيلا، وقال البنتاغون أن طاقم الهليكوبتر المحطمة كان لديه خبرة ويضع نظارات رؤية ليلية.

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