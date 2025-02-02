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بزشكيان: إسرائيل لم تعد قادرة على مهاجمتنا


أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، إن إسرائيل من دون الإشارة إليها، إنها لم تعد قادرة على مهاجمة ايران بفضل التطورات الأخيرة على مستوى الدفاع الجوي والصاروخي. 

وقال في تصريح له  خلال تفقده "أحدث التقنيات الدفاعية والفضائية" التابعة لوزارة الدفاع: "مع الإنجازات الدفاعية لا تجرؤ أي دولة على غزو الأراضي الإيرانية".

وأضاف: "إن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء الإيرانية ليس من أجل الحرب أو الغزو، بل من أجل الردع، وضمان عدم تجرؤ أي دولة على غزو الأراضي الإيرانية أو حتى التفكير في ذلك".

وقال الرئيس الإيراني، دون الإشارة إلى الهجومين الإسرائيليين على إيران خلال العام الماضي: "في مرحلة ما، كان بإمكان الأعداء غزو بلدنا بسهولة، لكن اليوم لم يعد بإمكانهم حتى التفكير في غزو الأراضي الإيرانية"، مؤكدا أن تطوير الصناعات العسكرية والصاروخية الإيرانية "سيستمر".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بزشكيان زار خلال هذا البرنامج صاروخ "اعتماد" الباليستي ومنظومة "مجيد" ومنظومة الدفاع الجوي المتحركة "دزفول".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري أن صاروخ اعتماد الباليستي الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر و"طوله 16 مترا وقطره 1.25 متر هو أحدث صاروخ باليستي لوزارة الدفاع"، "ويحمل رأسًا حربيًا يتم توجيهه حتى لحظة الاصطدام".

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي كشف أمس عن إحدى "القواعد الصاروخية الاستراتيجية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، والتي تضم "عددا كبيرا من أنظمة الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ذات الميزات الجديدة".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن سلامي قوله، دون أن تذكر موقع هذه القاعدة، إن "القوة البحرية للحرس الثوري نجحت في تخزين جميع أنظمتها الساحلية البحرية في هياكل آمنة ومتينة داخل أنفاق تحت الأرض".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن "الصواريخ الجديدة يبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر"، وتستطيع البحرية التابعة للحرس الثوري "ضرب أهدافها في البحر وعلى الأرض بدقة عالية".

كما أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية اليوم عن إجراء "مناورات أمنية وهجومية ومتحركة للقوات البرية للجيش في عموم منطقة غرب البلاد الواقعة على حدود محافظة كرمانشاه".

وأضافت في وصفها للمناورات أن "قوات الجيش قامت بتقييم وقياس قدراتها الدفاعية والهجومية باستخدام معدات وأسلحة ذات أربع خصائص: القدرة على المناورة، والدقة، والاستخبارات، والشبكات".

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