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ايران تعلن إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'


ازيح الستار اليوم الاحد في ايران عن منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373" وهي النسخة المطورة من هذه المنظومة، وفي هذه النسخة تم تجهيز منصات إطلاق منظومة "باور" برادار اعتراض والتحكم بالنيران.

ازاحة الستار عن الجيل الجديد لمنظومة باور 373 للدفاع الجوي جاءت خلال زيارة الرئيس "مسعود بزشكيان" لمعرض انجازات وزارة الدفاع الايرانية في مجال الجوفضاء، صباح اليوم الاحد، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لاول مرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد طلائي ، قد اعلن في وقت سابق، أن وزارة الدفاع انجزت نسخة مطورة من منظومة "باور 373".

ووفق الصور التي نشرت اليوم للمنظومة الجديدة، فإن منصات إطلاق منظومة "باور" اصبحت مزودة برادار للتتبع والتحكم في إطلاق النار.

وهكذا يمكن القول إن منصات إطلاق منظومة "بور" التي كانت في نسختها الأولية تفتقر إلى الرادار وتعتمد على رادار مركزي لاعتراض الأهداف وتدميرها، ستعمل الآن بشكل مستقل.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفق هذه الصور، فإن وحدة من وحدات منظومة "باور-2-373" تتكون من رادار كشف إلى جانب 6 منصات إطلاق صواريخ مجهزة بالرادار، ومن المرجح أن تكون كل منصة إطلاق قادرة على الاشتباك مع الأهداف المعادية بشكل مستقل. وإذا استخدم النظام الجديد منصات إطلاق صواريخ من دون رادار، فإن القدرة القتالية لهذا النظام ستزداد بشكل كبير.

النسخة الأولية من نظام باور 373

ازيح الستار عن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" لأول مرة في عام 2019. كان للنسخة الأولية من هذا النظام مدى كشف يبلغ 320 كيلومترًا، ومدى اشتباك يبلغ 260 كيلومترًا، ومدى صاروخ يبلغ 200 كيلومتر. ومع إضافة صاروخ صياد 4B، زاد مدى الاشتباك لهذا النظام إلى 300 كيلومتر. كما اصبحت منظومة "باور" قادرة أيضًا على تتبع 60 هدفًا في وقت واحد، والاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد.

ازاحة الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي الايراني الجديد

إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'

كما ازيح الستار اليوم الاحد، عن صاروخ "اعتماد" وهو احدث الصواريخ الباليستية الايرانية.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ الجديد 1700 كلم، وصوله 16 مترا وقطره 1/25 مترا. ولذا الصاروخ الباليستي الجديد رأس حربي يتم توجيهه حتى لحظة اصابة الهدف.

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ايران تعلن إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'
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