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فضيحة من العيار الثقيل ... ماسك يتهم الخزانة الأمريكية بتمويل "مجموعات إرهابية معروفة"


قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X إن وزارة الخزانة الأمريكية تلقّت أوامر في عهد جو بايدن بصرف مبالغ مالية لتنظيمات إرهابية معروفة في العالم.

وكتب ماسك في منشور: "توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أن "وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى "خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي".

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فضيحة من العيار الثقيل ... ماسك يتهم الخزانة الأمريكية بتمويل "مجموعات إرهابية معروفة"
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