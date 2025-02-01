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عشرات القتلى والجرحى إثر قصف لبعض الأحياء والأسواق في أم درمان السودانية


وصل العشرات من القتلى والجرحى اليوم السبت، إلى مستشفى النو في أم درمان بالسودان، إثر قصف استهدف عدة أحياء وسوق صابرين بالمدينة الواقعة في ضواحي العاصمة الخرطوم، حيث ذكر مصدر طبي إن الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى، بعد الهجوم الذي نسبه إلى قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي حول الواقعة.

في حين توعد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" أمس الجمعة، بطرد الجيش السوداني من الخرطوم بعد سيطرة الأخير على القيادة العامة في وسط العاصمة ومقر سلاح الإشارة.

بالمقابل، تصاعدت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية بشكل كبير في العاصمة، حيث تمكن الجيش من كسر حصار قوات الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم ومقر سلاح الإشارة، وهو ما أتاح للجيش بسط يده على الجزء الأكبر من مدينة بحري.

وأدى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

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عشرات القتلى والجرحى إثر قصف لبعض الأحياء والأسواق في أم درمان السودانية
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