ترامب يعلن عزمه فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك.

وقال ترامب في كلمة له، "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك"، موضحا "هناك عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك وسنفرض رسوما جمركية إضافية عليهما".

وأضاف "من المحتمل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي الليلة".

وردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك".

وبشأن وضع سوريا، قال ترامب "نحن لسنا منخرطين في ما يجري في سوريا"، مضيفا "سنتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في سوريا التي تعيش في فوضى".