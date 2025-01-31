ترامب يرد بشأن إمكانية قبول مصر والأردن لسكان غزة: ستفعلان ذلك

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن الأردن ومصر ستقومان باستقبال فلسطينيين لاجئين من قطاع غزة، رغم رفضهما العلني لذلك.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: "ستفعلان ذلك"، مضيفا "فعلنا الكثير من أجلهم وسيفعلون ما طلبناه".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت القاهرة وعمان رفضهما الكامل لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وطالبتا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه ووطنه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد رفض بلاده لأي خطط ترحيل أو تهجير قسري لسكان قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه “ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه".