إيران تؤكد، لا نسعى إلى صنع قنبلة نووية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الغرب يسعى لفرض رهاب إيران بالقوة على المجتمع الدولي وخلق صورة سلبية عن روسيا مستغلا هيمنته على وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام العالمي، إذ ذكر بزشكيان بحسب قناة "سولوفيوف لايف" الروسية: "يحاول الغرب الآن أن يقول للعالم أجمع إن إيران تسعى لامتلاك قنبلة نووية!.. إن مرشدنا الأعلى علي خامنئي وسياساتنا ومعتقداتنا وإيماننا يستندون إلى حقيقة أننا لا نسعى ولم ولن نسعى إلى صنع قنبلة نووية".

وأضاف: "إنهم يحاولون بقوة فرض رهاب إيران على المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية الغربية لا تستهدف طهران وحدها، بل تشمل روسيا أيضا، التي يسعون لتشويه صورتها، حيث يسيطرون على وسائل الإعلام، ويهيمنون على النظام المصرفي والعلاقات الدولية، مما يمنحهم قدرة كبيرة على ممارسة الضغوط وتغيير وجهة الرأي العام".

وأكد بزشكيان أن التعاون والتضامن بين الدول يمكن أن يكون قوة مضادة للهيمنة الغربية.

واختتم قائلا: "إذا توحدنا، وإذا وقفت الدول التي تسعى إلى الحرية والاستقلال بعضها بجانب بعض وقدمت الدعم بعضها لبعض، فإن استبداد الغرب ونظامه الأحادي القطب سيتلاشيان".