الجيش الايراني يطلق مناورات أمنية هجومية شرق البلاد

تبدأ القوات البرية للجيش الايراني مساء اليوم الاحد تنفيذ مناورات امنية وهجومية ومتحركة في منطقة تربت جام في شرق ايران.
ومن اهداف هذه المناورات، رفع القوة القتالية واستعراض قوة الاسلحة والمعدات الجديدة.
وتشارك في هذه المناورات وحدات المدفعية والمدرعات وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الحرب الالكترونية ووحدة 840 الصاروخية للقوات البرية للجيش الايراني ووحدات الاسناد، وستستمر هذه المناورات يومين.
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