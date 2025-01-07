انه زمن العهر السياسي وازدواجية المعايير والدفاع عن الباطل .... مقترح تشريع أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية والسبب غزة الصامدة

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، عن تقديمه تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية.
وبحسب وسائل إعلام دولية، "قدم مايكل مكول تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق المجرم الارهابي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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