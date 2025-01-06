الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية الأردني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة أنقرة.
وحضر المقابلة من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.
وسبق لقاء أردوغان والصفدي، اجتماع تركي أردني رفيع بالعاصمة أنقرة بصيغة 3 + 3، تناول الأوضاع في سوريا وغزة. وضم الاجتماع وزيري الخارجية ورئيسي الاستخبارات من البلدين، ووزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الأردني
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