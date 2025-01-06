فيدان يتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بدعم حزب العمال الكردستاني بذريعة محاربة داعش

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية بدعم حزب العمال الكردستاني بذريعة محاربة داعش .

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي بالعاصمة انقرة : أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تتولى مهمة دور الحارس" لهذا لتنظيم الإرهابي، وتسوق له تحت غطاء "مكافحة داعش"، مؤكدا أن هذا الطرح غير واقعي.

واضاف فيدان مخاطبا الدول الغربية : "إذا كانت لديكم مطامع أخرى في المنطقة، وتحاولون استغلال داعش كذريعة لتعزيز تنظيم حزب العمال والحفاظ على وجوده، واستغلال إخواننا الأكراد لخدمة أجندة سياسية أخرى، فإننا لن نسمح بذلك".

وأكد أن تركيا لديها "حساسيات في هذا الشأن، وتتابع ما يجري عن كثب وقال : "نحن في موقع يمكننا من كشف أي مخطط، وليس الاكتفاء بكشفه فقط، بل إحباطه أيضا وان بلاده لن تسمح بتمرير أية أجندات غربية قائمة على دعم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بذريعة مكافحة "داعش".

وأضاف فيدان : "إمبراطورية العنف التي أسسها تنظيم بي كي كي الإرهابي عبر استغلال المشاعر النبيلة لإخواننا الأكراد شارفت على الانهيار".

وتابع: "تحقيق هذا الانتصار في بلدنا وحده غير كافٍ، إذ أن العديد من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش لا تزال موجودة قرب حدودنا وما تمثله من سموم في المجتمعات المسلمة ".

وقال : تنظيم داعش استخدم ديننا كذريعة لممارسة العنف بلا حدود، وقتل الناس بوحشية، والانخراط في الإرهاب، وإفساد المجتمعات والدول بهذه الطريقة، وخلق الفوضى، هي أمور لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها".

وأكد أن تركيا تكافح داخل حدودها وخارجها للتخلص من هذا التنظيم الذي قال إنه "المشكلة المشتركة للمجتمعات الإسلامية".