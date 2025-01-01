الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السعودي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، (1 كانون الثاني 2025)، السفير السعودي لدى طهران في أعقاب إعدام 6 من الرعايا الإيرانيين.

وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير السعودي بحسب وسائل اعلام ايرانية "اعتراض طهران على هذا الإجراء مع التأكيد على ضرورة تقديم توضيحات في هذا الشأن".

وكانت السلطات السعودية، أعلنت بوقت سابق اليوم الأربعاء، (1 كانون الثاني 2025)، إعدام 6 إيرانيين ادينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن 6 إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، مضيفة "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.