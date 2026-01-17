وزير النفط الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ 45 دولاراً للبرميل

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، إن واشنطن تعتزم بيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى تنظيم تدفق الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية.

وقال رايت في تصريح صحفي إن "الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة".

وأوضح الوزير أن "القرار يأتي ضمن سياسة الطاقة الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق"، مشيراً إلى أن "العائدات ستخضع للأطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على استمرار مراقبة تطورات قطاع الطاقة العالمي وتأثيراتها الاقتصادية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهّد في وقت سابق بأن يتم بيع النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس بأسعار السوق، في إطار التعامل مع ملف النفط الفنزويلي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة لخام برنت أغلقت، يوم الجمعة، عند 64.13 دولارًا للبرميل.