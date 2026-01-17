وزارة النفط تعلن إطلاق أربعة مشاريع بحقل البازرگان النفطي في ميسان

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن افتتاح 4 مشاريع بحقل البازرگان النفطي في ميسان، حيث ذكر وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال مؤتمر صحفي نشرته الوكالة الرسمية، إنه "تم افتتاح أربعة مشاريع مهمة في حقل البازركان النفطي أولها مشروع المخيم الاداري والسكني لمشروع حقول ميسان والمشروع الثاني افتتاح معهد التدريب والتكنلوجية، والمشروع الثالث افتتاح مركز إدارة العمليات الذكي، والمشروع الرابع هو افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الكهربائية بطاقة الشمسية بطاقة 10 ميغاوات".

كذلك أوضح أن "هذه المشاريع تدخل ضمن خطة الوزارة في تهيئة البنى التحتية للصناعات النفطية وتعزيز الأداء"، مبينا أن "العراق يسير نحو سياسة نفطية رائدة بزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير كميات الغاز المطلوبة لتشغيل الطاقة"، وتابع أن "وظيفة وزارة النفط توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك تعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة على مدار الساعة في محافظة ميسان"، مؤكدا أن الوزارة بمشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة بالتعاون مع شركة توتول".

كما أضاف أن "هذا المشروع بطاقة 1000 ميغاواط وسيكون على أربعة مراحل كل مرحلة بطاقة 250 ميغاواط".