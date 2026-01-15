الصفحة الاقتصادية

هيئة الكمارك تصدر توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية


 

أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية، حيث ذكر بيان للهيئة نشرته الوكالة الرسمية، أن "الكتاب الصادر مؤخرًا بشأن التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة".

كما أوضح أن "النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونًا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددا على أن "التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققًا مهنيًا وحوارًا مؤسسيًا مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام".

كذلك أكدت الهيئة وفقاً للبيان أن "الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية".

فيما أوضح أن "دور هيئة الجمارك يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسميًا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، وتوحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة".

وشدد على ،أن "المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظًا على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا".

 

Image 1 of 1

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة تسويق النفط: نجاح الاتفاق النفطي مع الإقليم وتحقيق معدلات تصدير مستقرة
هيئة الكمارك تصدر توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية
انخفاض أسعار النفط مع تصاعد التوترات العسكرية
سوق العملة: ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية
وزارة التجارة: لا زيادة بالتعرفة الجمركية للمواد الغذائية واتخذنا إجراءات بحق المضاربين بالأسعار
أوبك تصدر تقريرها الدوري وتكشف عن تراجع الإنتاج
الهيئة العامة للجمارك: قرارات جديدة بشأن دخول مادة حديد الصلب من جميع المنافذ
وزارة النفط: أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة
الزراعة: منع استيراد مقطعات الدجاج ابتداءً من الخميس
وكيل وزارة النفط يعلن المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس واستهداف إنتاج 100 مقمق من الغاز خلال 2026
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك