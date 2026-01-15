هيئة الكمارك تصدر توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية

أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية، حيث ذكر بيان للهيئة نشرته الوكالة الرسمية، أن "الكتاب الصادر مؤخرًا بشأن التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة".

كما أوضح أن "النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونًا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددا على أن "التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققًا مهنيًا وحوارًا مؤسسيًا مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام".

كذلك أكدت الهيئة وفقاً للبيان أن "الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية".

فيما أوضح أن "دور هيئة الجمارك يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسميًا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، وتوحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة".

وشدد على ،أن "المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظًا على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا".